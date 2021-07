Bitcoin : comment expliquer la tendance baissière durable depuis trois mois

Un sentiment de crainte s’est installé sur le marché des cryptomonnaies et de la plus connue d’entre elles : le bitcoin. Une situation qui dure depuis l’effondrement de son cours, qui a connu une baisse de près de 50% fin mai après un pic à plus de 64 000 dollars mi-avril, enregistrant 32.622,59 dollars. Pour Badr Bellaj, spécialiste des cryptomonnaies et de la technologie blockchain, cette chute est notamment due à la fin de l’engouement créé en premier lieu par la “médiatisation véhiculée par Tesla, en février, acceptant le bitcoin comme moyen de paiement, sachant qu’avant cela, elle avait acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoins. Et par l’adoption par Paypal des paiements en cryptomonnaie aux Etats-Unis”. Un engouement ayant d’abord élevé le cours à 64 000 dollars. A ce sommet-là, “une correction des…

