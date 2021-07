« Islam : À la reconquête du sens », « Le corps enchaîné: Comment l’Islam contrôle la femme », « Mariage et concubinage dans les pays arabes » « Jésus: Une grande figure biblique du Coran »… Voici une sélection d’ouvrage qui apportent des clés de compréhension scientifiques aux faits religieux.

«Quatre ouvrages pour comprendre le fait religieux»

Comment les musulmans d’aujourd’hui pourraient-ils donner du sens à leur foi ? Peut-on envisager une pensée islamique véritablement innovante, en prise avec son temps, et sauver une culture religieuse de ses propres démons ainsi que des manipulations et profanations dont elle fait continuellement l’objet (politisation, militarisation, marchandisation) ?

Reda Benkirane propose une voie prometteuse car inexplorée jusque-là : repenser la religion à la lumière des sciences de la complexité – ces sciences qui, justement, échappent à tout réductionnisme. Et cette renaissance passe par un bouleversement des rapports au pouvoir et au savoir, pour permettre une émancipation intellectuelle et spirituelle, via la production d’idées neuves. À une époque où l’accès au savoir s’universalise, l’islam a tout à gagner à croiser son Grand Récit avec celui tissé par les sciences du vivant, de la matière et du calcul. Libéré de son formalisme et de sa normativité, l’islam se révèle alors espace de créativité, au diapason avec le dé majeur de la complexité du monde. Ce livre trace ces nouveaux chemins de science et de connaissance.

Voici un livre courageux, élégant et érudit. Au-delà du rapport du Coran à la femme qu’on retrouve le long du texte, au-delà de la représentation islamique finement décrite d’un corps féminin diabolisé ainsi que du statut quasi servile de la femme, le livre aborde des questions taboues, se rapportant à l’institution des « mères des croyants ». Il en dévoile les non-dits en décryptant le texte sacré selon une démarche nourrie par les sources les plus autorisées. Comme le souligne l’introduction « le thème profond de ce livre est la contestation féminine à la naissance de l’islam et la façon dont les textes religieux, Coran et Sunna, l’ont étouffée et ligotée, en un mot enchaînée ». Mohammed Ennaji « n’a pas froid aux yeux » dans son approche du sacré, l’expression est de Régis Debray dans sa préface à un autre titre du même auteur. Elle se vérifie à nouveau dans Le corps enchaîné.

Mariage et concubinage dans les pays arabes

À côté du mariage régulier traditionnel se développent aujourd’hui, en pays arabes, de multiples formes de concubinage « halalisées », c’est-à-dire rendues licites, afin d’adapter l’union moderne aux profonds changements des sociétés et aux exigences de la religion. Ce livre aborde, de façon inédite, les formes traditionnelles adaptées du mariage (mariage coutumier, mariage du voyageur, mariage temporaire…) et les nouvelles formes de conjugalité et de relation de couple dans les pays du golfe, en Égypte, en Syrie et dans le Maghreb et décrit leurs dérives fréquentes qui leur ôtent la licéité recherchée. Il y analyse l’évolution de l’union conjugale, l’un des phénomènes les plus marquants de l’évolution sociétale traditionnelle récente. Un monde est en train de changer. Ce livre l’explique.

La personne de Jésus fascine et intrigue. Rien concernant Jésus ne semble relever de l’ordinaire : les conditions de sa naissance, de sa vie et de sa mort. Son identité reste un mystère pour de nombreux historiens. Ceci, au moment où le Coran, livre sacré de l’Islam, en fait un être exceptionnel. Jésus est qualifié par le Coran de Souffle de Dieu, d’Esprit de Dieu, de Sa Parole. Il le cite au nombre des plus proches et des intimes de Dieu. Par ailleurs, à part sa crucifixion et la question de sa divinité, le Coran conforte les chrétiens dans la plupart de leurs croyances concernant Jésus, affirmant que c’est un prophète, un messager de Dieu et c’est le Messie attendu par le peuple d’Israël. Il confirme sa naissance miraculeuse, les miracles qu’il a accomplis et son ascension. Ce sont ces réflexions que l’on trouve dans ce livre qui traite de l’histoire et du statut exceptionnels de Jésus et de la place de choix qui lui est réservée dans le Coran, en tant que grande figure biblique.