Interview : “La situation des“petites bonnes” peut être qualifiée de trafic d’enfants”

Interdit depuis la loi 19-12, ce trafic d’enfants perdure, notamment à cause de l’activité non réglementée des intermédiaires, les samsars. Un fléau que l’association de protection de l’enfance tente d’enrayer depuis 2002, grâce notamment à des programmes de prévention et des projets de développement dans les régions les plus touchées. Une action qu’elle étend au travail forcé de migrants dans les mêmes conditions. Entretien avec Meriem Othmani, présidente de l’INSAF, et Omar Saadoun, responsable du pôle de lutte contre le travail des enfants dans la même association, qui répondent à TelQuel d’une voix commune.

La loi 19-12 interdit le travail des enfants, mais elle n’est pas appliquée, surtout dans le milieu rural où les parents envoient encore…