Employés de maison : pourquoi la loi 19-12 est inapplicable

Dénoncer les employeurs qui ne respectent pas la loi reste compliqué, et ces femmes doivent alors compter sur des solutions alternatives. Pour Omar Saadoun, responsable du pôle de lutte contre le travail des enfants auprès de l’INSAF (Institut de solidarité avec les femmes en détresse), ce contexte doit pousser les autorités à prendre des mesures plus fermes pour protéger les travailleuses domestiques . “Il faut se rendre compte qu’on laisse des milliers de personnes dans la misère si on n’agit pas tout de suite. Les sanctions doivent être appliquées à chaque fois, le nombre d’inspecteurs du travail augmenté et la sensibilisation accrue. Sinon, on ne s’en sortira pas.”

à lire aussi Travailleuses domestiques, le scandale de l'esclavage moderne

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Autre complication, l’article 24 de la Constitution dispose que tout domicile est inviolable sauf décision judiciaire. Le domicile étant justement le lieu de travail des employés de maison, cela pose un problème aux inspecteurs, qui ont besoin qu’une plainte soit déposée pour effectuer un…