JO de Tokyo : Bakkali, Boukhiam, Ouaddar, El Mardi... les chances du Maroc de remporter des médailles

La flamme olympique illuminera le pays du Soleil-Levant du 23 juillet au 8 août 2021. Malgré le report de la compétition d’un an en raison de la pandémie, les épreuves se dérouleront à huis clos, dans un Japon qui traverse une nouvelle vague de contaminations au Covid-19 et une nouvelle période d’état d’urgence sanitaire et de restrictions. Pour cette édition des JO, 48 athlètes marocains représenteront le drapeau national. Parmi eux, 15 sportifs sont engagés en athlétisme et sept en boxe, des disciplines qui réussissent bien à nos athlètes depuis la première participation à Rome en 1960. Sur les 23 médailles remportées par le Maroc, 19 proviennent de l’athlétisme et les quatre autres de la boxe.

Une tendance qui se confirme d’année en année, même si l’hymne national marocain retentit de moins en moins dans les cieux olympiques : le site officiel des JO rappelle d’ailleurs, sur la…