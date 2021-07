Suspension des visites pour les détenus des établissements pénitentiaires

Les visites familiales ne seront plus possibles, dès le 19 juillet et jusqu’à nouvel ordre, dans les établissements pénitentiaires. La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé, lundi 12 juillet, cette nouvelle mesure et souhaite ainsi préserver les risques de circulation du coronavirus.

C’est face à l’apparition du variant Delta et au danger que représente sa prolifération que la délégation a pris sa décision. “Il a été décidé de suspendre les visites familiales au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires, jusqu’à nouvel ordre, afin de préserver la santé des détenus, des fonctionnaires, des visiteurs et des usagers”, a indiqué la Délégation dans un communiqué.

Une interdiction pendant l’Aïd al-Adha

Les paniers d’approvisionnement contenant des repas cuits consommables pendant deux jours sont autorisés à l’occasion de l’Aïd al-Adha, à partir du deuxième jour de la fête et ce pendant une semaine. Il faudra prendre en compte le calendrier élaboré par chaque établissement pénitentiaire et des mesures de prévention en vigueur pour lutter contre le coronavirus.

(avec MAP)