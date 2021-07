“Je n’aurais jamais imaginé que parler darija me manquerait” : Mouna Berrada Seux, Mlle à Marrakech et les “ghribas de Proust”

Née en 1986 à Rabat, Mouna y passe son baccalauréat au lycée français René Descartes. Elle poursuit ses études à la Sorbonne, à Paris, d’abord par un cursus d’histoire et de sciences politiques, puis par un master 1 en communication institutionnelle.

Lorsqu’elle s’installe à Casablanca, en 2009, c’est pour rejoindre une agence de communication et événementiel institutionnel de la place (Capital Events), en tant que chargée de projet junior. Elle passe ensuite par le groupe Par3 Com, par la Société marocaine des tabacs et par Uber, qui se lançait alors dans le royaume.

