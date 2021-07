Véronique de Bure et l’amour retrouvé à l’âge des tables de bridge

Véronique est accueillie cette nuit-là par sa mère, soixante-treize ans.

“Il m’arrive une drôle d’histoire…”, lui lance-t-elle. Et c’est vrai.

Cette histoire, c’est celle de la réapparition d’un premier amour, premier chagrin aussi, dont elle était sans nouvelles depuis plus de cinquante ans.

«Un amour retrouvé»

Très vite va reprendre une cour à l’ancienne, faite de visites, de billets doux, de retrouvailles émues et de mains qui s’effleurent.

Comment vit-on l’amour retrouvé à l’âge des tables de bridge et du temps qui s’étire ?

Et comment, lorsqu’on est la seule fille de la fratrie et que l’on peine encore à faire le deuil d’un père trop tôt disparu, accepter l’intrusion de l’homme du passé et la liberté nouvelle d’une mère qui nous échappe ?

Un amour retrouvé, de Véronique de Bure, éditions Flammarion (2021)

