Pack Qitab: Trois ouvrages pour gagnez en maîtrise de soi

Ce pack de trois best-sellers vous aidera à gagner en maîtrise de soi, à mieux vous connaître et à mieux optimiser votre temps. Issus des recherches en psychologie et neurosciences, ces ouvrages sont d’une redoutable praticité. Ce pack est vendu sur Qitab.ma le site de vente de livre par TelQuel à 315 DH au lieu de 351 DH, soit 10% d’économie. Vous pouvez également acquérir ces livres individuellement.

«Pack "Gagnez en maîtrise de soi"»

Français

Le pouvoir de la volonté

Faire de l’exercice, dépasser l’échec scolaire, sortir des addictions, triompher de l’anxiété ou des crises de colère… Nous pouvons vaincre la plupart des problèmes sérieux auxquels nous sommes confrontés dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle grâce au self-control. La force de la volonté, étudiée depuis plusieurs années par les neurosciences et la psychologie comportementale, est un élément indispensable pour comprendre notre comportement.

Faisant le point sur les recherches actuelles, les auteurs dévoilent tout de la nouvelle science du self-control : en identifiant les pièges qui affaiblissent la volonté, ils suggèrent des stratégies pour les éviter – le meilleur moyen, selon eux, d’améliorer sa vie.

«Le pouvoir de la volonté»

Roy F. Baumeister, John Tierney

Convainquez qui vous voudrez

Convaincre un banquier de vous accorder un prêt, persuader vos collègues que vos idées sont les meilleures, négocier avec vos enfants pour qu’ils fassent leurs devoirs… Sans le savoir, nous avons constamment recours à un art méconnu : l’art de la vente ! Pourtant, celui-ci a mauvaise presse. Avec humour, Daniel Pink déconstruit efficacement les clichés et prodigue conseils, anecdotes et exercices pour révéler le vendeur qui sommeille en chacun de nous.

Entraînez-vous à convaincre votre auditoire, à attiser l’intérêt d’un client potentiel, à improviser face aux questions : vous vous découvrirez des capacités d’influence insoupçonnées !

«Convainquez qui vous voudrez»

Daniel Pink

Le bon moment

Tout est affaire de timing. Notre vie est une succession de réponses à la question « quand » : à quel moment se réorienter professionnellement ? annoncer une mauvaise nouvelle ? se marier ? Souvent, nous n’en savons rien. Or le timing est bel et bien une science, nous dit Daniel Pink. Synthèse des dernières recherches en psychologie, en biologie et en neurosciences, ce livre fera du temps votre allié.

Avec son incomparable sens du récit, Daniel Pink a rassemblé études scientifiques, anecdotes et conseils pratiques pour qui veut apprendre, travailler et vivre mieux. Vous y découvrirez l’immense pouvoir des pauses bien maîtrisées, l’architecture cachée d’une journée, et l’art de transformer les débuts ratés en nouveaux départs.