Pack Qitab: Trois ouvrages pour aider à soigner son corps et son esprit

Ces trois best-sellers vous livrent les clés pour prendre soin de votre corps, mais aussi de votre esprit. Ce pack est vendu sur Qitab.ma le site de vente de livre par TelQuel à 220 DH au lieu de 243 DH, soit 10% d’économie. Vous pouvez également acquérir ces livres individuellement.

«Pack "Soigner son corps et son esprit"»

Français 220 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

On n’est jamais mieux soigné que par soi-même On n’est jamais mieux soigné que par soi-même

Votre santé vous appartient ! « Et si vous deveniez votre propre médecin ? Avec ce livre, vous saurez maîtriser les situations en entrant de plain-pied dans le champ sécurisant de la médecine préventive personnelle. Ce qui vous fait du bien ou du mal, vous serez capable de le déterminer. Vous connaîtrez les aliments protecteurs et ceux qui nuisent, les gestes sains à adopter et les comportements à éviter.

Le poids, le stress, le sommeil, l’hygiène protégeant des infections… vous apprendrez à les gérer. Au moindre problème relatif à la sexualité, la solution surgira, simple et évidente. Votre cerveau, grâce à mes conseils, sera entretenu tel une Formule 1 tandis que mes programmes d’activité physique freineront le vieillissement et vous rendront heureux longtemps. Une chose est sûre : après m’avoir lu, quelque chose en vous aura été bouleversé ! »

«On n'est jamais mieux soigné que par soi-même»

Frédéric Saldmann 99 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

La responsabilité, l’engagement et la culpabilité

Après son best-seller Ecoute ton corps, qui a permis à des millions de personnes d’améliorer leur qualité de vie, Lise Bourbeau, l’une des pionnières du développement personnel, a donné des conférences, animé des ateliers dans le monde entier et reçu de nombreux courriers de lecteurs. Dans ce nouveau livre, elle répond à toutes les questions et propose des outils pratiques et concrets pour aborder la responsabilité, la difficulté à s’engager, la compréhension de tout ce qui nous arrive dans la vie…

Est-ce que je suis responsable de tout ce qui m’arrive ? Pourquoi je ne récolte pas ce que je sème ? ? Comment cesser de me sentir coupable ? Comment réagir face à une injustice dans mon travail ? Je ne sais pas dire non car j’ai peur de blesser les autres. Que faire ?

«La responsabilité, l'engagement et la culpabilité»

Etienne Balibar 63 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Comment concrétiser tous ses désirs ? ce que les grandes voix de la sagesse nous enseignent

Les plus grands auteurs de développement personnel et spirituel au monde sont réunis dans cet ouvrage unique pour vous transmettre les clés pratiques issues de leurs enseignements et répondre à une question essentielle : Comment concrétiser tous ses désirs ? Grâce à des exercices inspirants et concrets issus de leurs livres, découvrez comment vivre tous vos rêves, mettre en pratique la puissance attractive de l’intention, atteindre vos objectifs par certaines pensées qui agissent sur votre vie, et comment accomplir vos désirs.