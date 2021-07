Les temps du cœur, selon Saïd Kobrite

Ne voyage pas comme une valise / Comme un aveugle / Emprunte le pont à mi-chemin d’une source et d’un palmier”, invite Saïd Kobrite, en ouverture d’un délicat recueil en hommage à l’incertitude.

“Rien dans l’amour ne garantit / La fidélité de la nuit” Saïd Kobrite

Errance et espérance

Car il est ici question de l’amour et de ses aléas, de voies sans issues, d’échecs et de lassitude. “Rien dans l’amour ne garantit / La fidélité de la nuit”. Les vers se déploient avec une grâce mélancolique dont le final vient en contrepoint former une chute. “Peut-être seras-tu l’oiseau qui tombe / Qui s’abat sur l’aile du temps / Et jamais n’apprend le vol.” Et dans cette progression rythmée, c’est à un voyage introspectif que se livre le poète, sur le mode de la confidence.

“Je n’aime (personne d’autre) que moi”. Tel était, nous glisse en préface l’éditeur, le titre du recueil de Saïd Kobrite, qui annonce un “bréviaire de l’amoureux transi”,…