Abdellah Taïa et Boutaïna El Fekkak : “L’écriture de plateau était notre façon de faire de la vie du théâtre”

À l’occasion des représentations à Paris de leur première pièce de théâtre commune, ‘Comme la mer, mon amour’, Abdellah Taïa et Boutaïna El Fekkak reviennent sur la genèse et la signification de ce projet.

Avec Comme la mer, mon amour, l’écrivain Abdellah Taïa et la comédienne Boutaïna El Fekkak signent une première pièce de théâtre placée sous le signe d’une simplicité poignante et déroutante, qui voile nostalgie, rancœur, intimité et amour. Celle-ci commence lorsque deux personnages, qui portent les mêmes prénoms que les auteurs, se rencontrent par hasard dans la rue, treize ans après la rupture brutale de leur amitié. Boutaïna fait celle qui ne se souvient pas de lui, et Abdellah règle ses comptes avec son ancienne meilleure amie, qui l’a abandonné du jour au lendemain. Lors de cette confrontation, ils se retrouvent à travers une mémoire affective commune : les films et chansons égyptiens qui les ont unis lors de leurs premières années à Paris. Très vite, ceux-là se transforment en une ode à la résilience de leur identité culturelle. Tandis que les premières représentations à Paris viennent tout…