Un Opéra Royal du Maroc va bientôt ouvrir ses portes, dirigé par le baryton David Serero

Après Broadway, c’est un retour aux sources pour David Serero. Le baryton va lancer la première compagnie d’opéra marocaine. “Un rêve qui devient réalité”, confie-t-il à TelQuel. Développer et promouvoir l’art lyrique dans le royaume, former les futurs chanteurs marocains, composer les tout premiers opéras en darija… David Serero ne manque pas d’ambition. Mais il le sait, il n’aura qu’une seule chance. “C’est une occasion extraordinaire mais il ne faut pas se tromper. Je veux que les Marocains aillent à l’opéra et, pour ça, il faut avoir de bons chanteurs, une bonne cohésion, répéter, et faire rentrer tout cela dans le moule de ma signature, avec des touches 100% marocaines”.

Ouvert à tous

À l’Opéra Royal du Maroc, “tout le monde est le bienvenu”. David Serero, qui finance, pour le moment, le projet de A à Z, a lancé un appel à recensement. Les chanteurs lyriques marocains et d’origine marocaine qui veulent faire partie de la future troupe sont appelés à se manifester. L’artiste a…