Industrie pharmaceutique, prix et contrôle des médicaments... Un rapport parlementaire pointe du doigt les dysfonctionnements du secteur

La mission exploratoire sur la Direction du médicament et de la pharmacie (DMP) du ministère de la Santé a rendu son rapport. Présidée par la députée USFP et membre de la Commission des secteurs sociaux Ibtissam Merras, la mission regrette notamment la non application des recommandations émises en 2015 par la même instance. A ce jour, relève le rapport consulté par TelQuel, l’industrie pharmaceutique nationale couvre 51% des besoins en médicaments alors qu’elle est supposée couvrir 80% selon les chiffres fixés il y a six ans. Dix nouvelles recommandations ont été émises en conclusion du rapport, notamment le remplacement de la DMP par une agence nationale.

Maintien de la souveraineté nationale

Cette mission exploratoire intervient, selon le rapport, dans le contexte très délicat que connaît notre pays, « caractérisé par la menace de propagation de…