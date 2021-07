Exposition : Delacroix de retour au Maroc deux siècles plus tard, on vous fait la visite

Eugène Delacroix a 34 ans lorsqu’il arrive au Maroc en 1832. Il accompagne alors le Comte de Mornay qui est en mission diplomatique. Il passera six mois dans le royaume, entre Tanger et Meknès, traversant des villes comme Had El Gharbia, El Ksar El Kebir ou encore Sidi Kacem. Hormis un court séjour en Angleterre, ce sera le premier grand voyage du peintre déjà renommé en France pour La Liberté guidant le peuple et L’assassinat de l’Évêque de Lièges, pour ne citer qu’eux. À l’époque de ces œuvres, son appétence pour l’Orient se développe, inspirée fortement par les récits de Lord Byron. Nous sommes bien avant son arrivée au Maroc. C’est d’ailleurs sûrement ce qui incite son ami le Comte de Mornay à l’inviter à le suivre dans son voyage.

