Le Festival de Cannes s'ouvre mardi avec la participation du Maroc et une Afrique fortement représentée

La 74ème édition du Festival de Cannes s’ouvre mardi, avec la participation du Maroc et une Afrique fortement représentée avec quatre films sélectionnés, dont deux en compétition officielle : “Haut et Fort” du Marocain Nabil Ayouch et “Lingui, les liens sacrés” du Tchadien Mahamat-Saleh Haroun.

Par La Rédaction