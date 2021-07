Variant Delta : pour le Pr Jaafar Heikel, “il faut rester extrêmement prudent”

Q uelles sont les particularités de ce variant ?

Il y a eu beaucoup de changement du point de vue épidémiologique dans le monde ces derniers mois. Une des raisons est la propagation du variant Delta, le variant du coronavirus repéré d’abord en Inde.

“Très peu de pays ont commencé à vacciner les sujets jeunes. Il est donc normal de les voir davantage contaminés que les seniors ou les plus de 40 ans” Jaafar Heikel

Dans un certain nombre de pays, ce variant est prédominant. C’est le cas de l’Angleterre, de certains pays asiatiques, du nord de la France et de l’Afrique du Sud. Il progresse et représente par exemple 90% des cas en Angleterre. Cela se traduit par une hausse des cas de transmission et des cas cliniques….