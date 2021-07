Les vérités de Kamala Harris

La vice-présidente américaine Kamala Harris, l’une des femmes politiques les plus inspirantes, raconte son parcours, ses combats et ses vérités. Elle fut la première femme noire et la première femme d’origine indienne à concourir pour le poste de vice-présidente.

Et à peine élue aux côtés de Joe Biden en novembre dernier que Kamala Harris est déjà pressentie pour prendre la tête des États-Unis en 2024.

Face au machisme et à l’entre-soi des campagnes présidentielles menées par des hommes blancs de la génération du baby-boom, Kamala Harris incarne une nouvelle génération de femmes politiques.

Dans ce livre, Kamala Harris raconte sa famille, son éducation, son parcours, ses engagements, son mariage, et son besoin de vérités.

Elle parle ouvertement de tous ces thèmes qui divisent son pays.

Nos Vérités – Mon Rêve Américain, de Kamala Harris, Robert Laffont (2021).