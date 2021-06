Fintech : Maroc Numeric Fund II annonce un investissement de 6 millions de dirhams dans Yalla Xash

Dans un communiqué publié ce 30 juin, Maroc Numeric Fund II a annoncé une levée de fonds à hauteur de six millions pour l a fintech Yalla Xash.

La startup Yalla Xash, spécialisé dans les solutions de transfert d’argent entre l’Amérique du Nord et l’Afrique a effectué une levée de 6 millions de dirhams auprès de Maroc Numeric Fund II, annonce le fonds d’investissement dans un communiqué publié ce 30 juin.

La solution technologique et logistique développée par Yalla Xash vise à la fois à faciliter les opérations de transfert, à en accroître la rapidité, garantir la confidentialité, assurer la sécurité et à en réduire les coûts. Côté client envoyeur, tout se base sur une application mobile multi-support, disponible sur l’AppStore d’Apple et Google PlayStore avec l’évitement d’une chaîne à plusieurs couches d’intermédiaires pour réaliser les transferts, explique un communiqué de Maroc Numeric Fund II.

Entre l’Amérique du Nord et le Maroc

La solution de Yalla Xash est centrée sur les deux principaux acteurs envoyeur et récepteur aux deux bouts de la chaîne de transfert. L’offre de YallaXash se décline autour de 3 services : App to Cash, App to Prepaid Card et App to Bank account. Yalla Xash opère actuellement sur le corridor Amérique du Nord – Maroc, et compte développer d’autres corridors dans les mois à venir. Elle compte notamment, dans un esprit d’innovation accroître son offre de services en direction de ses clients aussi bien à l’étranger qu’au Maroc. Cette levée de fonds s’agit du 4ème investissement du fonds Maroc Numeric Fund II et du 21ème investissement de son équipe de gestion, en tenant compte des investissements réalisés par le fonds Maroc Numeric Fund I, qui est aujourd’hui en phase de désinvestissement.