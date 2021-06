On prend les mêmes et on recommence. En octobre 2019, le Maroc et le Royaume-Uni signaient un accord d’association en prévision du Brexit qui aura effectivement lieu quelques mois plus tard. L’accord signé par les deux royaumes s’inscrivait dans la continuité de celui qui a été ratifié quelques mois plus tôt par le Maroc et l’Union européenne, suite à l’annulation des accords agricoles et des accords de pêche liant Rabat et Bruxelles. Dans ce sens, il reprend les mêmes termes et prévoit également l’accès au marché britannique des produits issus du Sahara.

Près de deux ans plus tard, cet accord est dénoncé par une ONG britannique, Western Sahara Campaign UK(WSCUK). Son nom est déjà connu de la diplomatie marocaine. C’est une plainte de cette même association, déposée en 2015, qui avait été à l’origine d’une annulation provisoire de l’accord de pêche…