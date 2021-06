Les vérités et le rêve américain de Kamala Harris

La vice-présidente Kamala Harris, l’une des femmes politiques les plus inspirantes, raconte son parcours, ses combats et ses vérités.

Kamala Harris fut la première femme noire et la première femme d’origine indienne à concourir pour le poste de vice-présidente. Et à peine élue aux côtés de Joe Biden en novembre dernier, Kamala Harris est déjà pressentie pour prendre la tête des Etats-Unis en 2024. Face au machisme et à l’entre-soi des campagnes présidentielles menées par des hommes blancs de la génération du baby-boom, Kamala Harris (« A fleur de lotus » en indien) incarne une nouvelle génération de femmes politiques.

Son charisme, son naturel, sa franchise et sa volonté implacable sont les qualités qui l’ont faite élire. Fille d’un économiste jamaïcain et d’une chercheuse en oncologie indienne activistes au sein du mouvement pour les droits civiques durant leurs études à Berkeley, Kamala Harris a de qui tenir sa forte inclination pour la justice sociale. Elle a toujours voulu changer la société, défendre la vérité et l’égalité.

«Nos vérités - Mon rêve américain»

A 13 ans, elle manifestait déjà contre l’interdiction de jouer sur la pelouse de son immeuble… Cette passion pour la justice, elle la développe durant ses études en science politique et en droit. Entre 2011 et 2017, elle est une procureure générale de Californie intraitable, qui apprend à se faire respecter. En 2017, elle prête serment en tant que sénatrice des Etats-Unis, et apparaît comme l’une des opposantes démocrates les plus déterminées contre Trump et son administration.

Dans ce livre, Nos Vérités, Kamala Harris raconte sa famille, son éducation, son parcours, ses engagements, son mariage, et son besoin de vérités. Elle parle ouvertement de tous ces thèmes qui divisent son pays : le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et l’homophobie toujours présents ; les inégalités économiques qui ôtent dignité et décence à des millions de travailleurs ; elle s’insurge contre le coût de la santé, contre les brutalités policières et judiciaires…

Et clame son désir, puissant, de refaire de son pays une grande nation, unie, une famille.

(NDLR: Ce texte est extrait de la 4e de couverture)