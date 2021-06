Les peurs et les croyances passées au peigne fin par Lise Bourbeau

Après son best-seller Ecoute ton corps, qui a permis à des millions de personnes d’améliorer leur vie, Lise Bourbeau, pionnière du développement personnel, a donné des conférences, animé des ateliers dans le monde entier et a reçu de nombreux courriers de lecteurs. Dans ce nouvel opus, elle répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser au sujet des peurs et des croyances, et elle vous propose des outils pratiques et concrets afin de vous en libérer.

«Les peurs et les croyances (Collection Écoute ton corps )»

Lise Bourbeau 63 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

– D’où viennent toutes nos peurs ? – Pourquoi avons-nous si souvent peur des autres ? – Comment dépasser nos peurs ? – Est-ce que toutes les croyances proviennent de nos parents ? – Est-ce que la pensée suffit à changer une croyance ? – Comment devenir plus conscient de ses croyances ?