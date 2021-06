À la découverte des mondes d'ailleurs

Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire de notre espèce, nous possédons la science et la technologie requises pour éclairer cette question, notamment grâce à la découverte de milliers d’exoplanètes et d’une profusion de » super-Terres « .

Reste à savoir si d’autres intelligences que la nôtre peuplent l’Univers et comment communiquer avec elles, voire les rejoindre… Dans ce nouvel opus où s’incarnent nombre de ses thèmes de prédilection, Trinh Xuan Thuan mène l’enquête pour tenter de briser le silence du cosmos. Il présente l’état de l’art sur les méthodes de détection à notre portée et leurs résultats, tout en proposant une vertigineuse réflexion sur les forces opposées qui régissent l’apparition de la vie et de la conscience.

«Mondes d'ailleurs»

Trinh Xuan Thuan 286 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Humaniste, il appelle de ses voeux l’extraordinaire révolution qui pourrait advenir le jour où nous ne serons plus seuls dans l’Univers.