Le projet de loi sur le recrutement de médecins étrangers adopté en commission, les médecins s’insurgent

La commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants a voté ce 28 juin et à l’unanimité en faveur du projet de loi n° 33.21 modifiant et complétant la loi 131.13 relative à l’exercice de la médecine. Le nouveau texte autorise et définit les conditions de recrutement des médecins étrangers au royaume. Pour rappel, ce projet de loi est dénoncé par certains professionnels du secteur qui reprochent au ministère de la Santé de ne pas avoir été consultés.

Mauvais diagnostic ?

Le projet de loi n° 33.21 modifie et complète la loi 131.13 relative à l’exercice de la médecine, autorisant notamment aux médecins étrangers et aux Marocains résidents à l’étranger la pratique de la médecine au Maroc.

Parmi les conditions imposées à cette catégorie, disposer d’un diplôme en médecine, être entré au Maroc de manière légale et ne pas disposer d’un casier judiciaire ou d’antécédents éthiques…