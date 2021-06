Bourita s’entretient à Rome avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken

Cet entretien, qui s’est déroulé en marge de la participation de Nasser Bourita à la réunion ministérielle de la coalition internationale contre Daech, a porté sur le partenariat stratégique bilatéral et les moyens de le renforcer.

Les deux parties ont également discuté des prochaines échéances bilatérales et de certaines questions régionales dans lesquelles le Maroc joue un rôle important, notamment en ce qui concerne le Moyen-Orient et la crise libyenne.

À rappeler que Bourita et Blinken avaient eu, le 30 avril dernier, un entretien téléphonique au cours duquel ils s’étaient félicités du partenariat stratégique robuste et durable liant depuis des décennies le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique.