Conseil de gouvernement extraordinaire en vue d’un conseil des ministres prévu le 28 juin

Ce conseil de gouvernement aura lieu en amont d’un Conseil des ministres prévu pour le 28 juin. Le gouvernement examinera également à cette occasion un projet de loi complétant la loi relative à l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Trois projets de décret relatifs à l’exonération des ayants droit des martyrs de la nation, à l’’application de la loi relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions et à l’application des dispositions de la loi relative à la cybersécurité seront également examinés ainsi que trois conventions internationales.

