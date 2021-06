Réda Bahassou : “Le langage de Nass El Ghiwane est similaire à celui des oiseaux”

Féru de musique, et surtout passionné de Nass El Ghiwane, Réda Bahassou a dédié un premier essai aux “Rolling Stones de l’Afrique”. Préfacé par Omar Sayed, et tout juste paru aux éditions La Croisée des Chemins, l’ouvrage explore la formation du groupe et son parcours, tout en livrant une analyse de son ADN musical et politique.

Par Soundouss Chraibi