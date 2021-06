L'ANRE affirme sa mobilisation "totale" en faveur de la réussite du NMD

L’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité a tenu ce 24 juin la 3ème session de son Conseil. A cette occasion, le président de l’Autorité, Abdellatif Bardach a souligné à la MAP que « l’ANRE, à travers ses instances Président, Conseil, Comités et équipe opérationnelle, a saisi cette occasion pour affirmer sa mobilisation totale en faveur de la réussite du NMD sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI et du déploiement de ses préconisations notamment sur le volet énergétique« .

Un comité interne dédié au NMD

Il s’est également réjoui des recommandations de la Commission spéciale du NMD et s’est félicité de l’importance accordée à l’ANRE dans le paysage énergétique national. Le Conseil, a poursuivi Abdellatif Bardach, s’est ensuite penché sur les implications du NMD sur le plan d’action stratégique de l’ANRE et surtout les modalités d’alignement de ce dernier avec les recommandations du NMD.

« Il a été décidé, à cet égard, de mettre en place un comité interne, présidé par le président du Conseil, dédié spécialement au suivi de ce chantier national« , a-t-il fait savoir.

De même, le Conseil a fait le point sur l’état d’avancement des travaux des Comités de travail juridique, technique et financier actifs depuis novembre 2020, pour faire aboutir des chantiers importants à l’écosystème énergétique entre autres la séparation comptable de l’activité de transport de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable par rapport à ses autres activités et l’élaboration des tarifs d’utilisation des réseaux électriques, a conclu Abdellatif Bardach.

(Avec MAP)