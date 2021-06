Inauguration à Rabat du Bureau Programme de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique

Le siège du Bureau Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique (ONUCT) a été officiellement inauguré ce 24 juin à Rabat. La cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, avec la participation, par visioconférence et en présentiel, de hauts responsables de l’ONU et de représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc.

Elle a également été retransmise en vidéoconférence pour permettre aux participants à la 2e semaine internationale de lutte contre le terrorisme à New York d’y prendre part et de suivre ses travaux.

Le nouveau Bureau Programme œuvrera à élaborer et à mettre en œuvre des programmes accrédités visant principalement le renforcement de capacités et le développement de compétences dans le domaine de la lutte antiterroriste, notamment en matière de sécurité, d’enquêtes et de poursuites, de gestion des prisons et des frontières, de désengagement, de réhabilitation et de réinsertion.

Il s’appuiera sur la mutualisation de l’expertise du Maroc et de l’ONUCT afin de dispenser des formations de qualité au profit des États africains, selon une approche collaborative et solidaire reflétant un esprit de responsabilité collective.

L’ONU remercie le Maroc pour son “soutien indéfectible”

Le choix du Maroc en tant que partenaire pour l’établissement de ce Bureau Programme est une preuve supplémentaire de la confiance et de l’estime dont jouit la Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

À cette occasion, le Secrétaire général adjoint de l’ONU, Vladimir Voronkov, a tenu à remercier le Maroc pour son “soutien indéfectible” aux travaux de ce centre destiné à renforcer les capacités et les compétences des États membres pour vaincre le fléau du terrorisme.

“Le Bureau Programme nous rapprochera non seulement de nos bénéficiaires, mais nous permettra également de tirer parti de l’expertise et des connaissances du Maroc et d’autres États membres et organisations de la région qui ont une expérience significative dans la lutte contre le terrorisme”, a souligné M. Voronkov dans un communiqué.

Ont également participé depuis le Maroc, le chef du nouveau Bureau Programme de Rabat, Carlos Reis, la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra et l’ambassadeur du Cameroun, doyen des ambassadeurs africains accrédités au Maroc, Mohammedou Youssoufou.

(avec MAP)