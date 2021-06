Dans la bibliothèque de Mouna Hachim

L’écrivaine Mouna Hachim, auteure de ‘Ben Toumert ou les derniers jours des Voilés’ (éd. La Croisée des Chemins, 2021) nous présente quatre livres qui l’ont marquée.

1. Torjmana Al Kobra, d’Abou-Qassim Zayani

2. Carthage : Histoire d’une métropole méditerranéenne, de Khaled Melliti

“J’aime beaucoup le style et l’originalité de l’historien Zayani qui était aussi voyageur et vizir. Contrairement à beaucoup d’auteurs et d’historiographes marocains de son époque (XVIIIsiècle et début du XIX), il était détaché d’un certain classicisme et conventionnalisme rigide, qui lui avait valu d’ailleurs les critiques de ses pairs. Son écriture est ainsi marquée par des accents de modernité, assez surprenants dans la part accordée aux événements sociaux, dans la mise en avant d’éléments culturels, dans son analyse des faits historiques, dans sa critique de décisions politiques… Une liberté de mouvement très actuelle.”

