Art contemporain : la jeune scène s’expose à Rabat

Début juillet, des dizaines d’œuvres d’artistes marocains émergents, acquises pendant la pandémie par le ministère de la Culture et la Fondation nationale des musées, seront exposées dans différents lieux culturels de la capitale. TelQuel vous raconte les coulisses de cette acquisition.

Comment soutenir les jeunes artistes marocains et faire vivre la scène artistique en pleine pandémie ? C’est la question qui s’est posée en mars 2020, alors que les musées fermaient leurs portes et que les événements artistiques s’annulaient. La réponse est à voir à partir de la première semaine de juillet à Rabat, sous forme de plusieurs expositions d’œuvres récemment acquises par le ministère de la Culture et la Fondation nationale des musées (FNM), entre le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) et d’autres lieux culturels de la capitale. C’est en avant-première de ces expositions que TelQuel a rencontré Abdelaziz El Idrissi, directeur du MMVI, qui nous a raconté l’histoire de ce projet artistique mené dans un contexte extraordinaire, celui de la pandémie de Covid-19.

L’appel aux artistes

Lorsqu’il est apparu, dès les premières semaines de confinement…