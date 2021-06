Mohamed Afennich : “La complémentarité économique entre le Maroc et l’Hérault est énorme”

Directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault, un département situé dans le sud-est de la France, Mohamed Afennich se sent épanoui dans ce poste aux missions très variées. Pour Diaspora, le discret quadragénaire s’est néanmoins prêté au jeu de “L’entretien d’embauche”, dévoilant un peu de son parcours et les partenariats qu’il multiplie avec le Maroc.

Par La Rédaction