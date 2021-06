Ces sept idées inspirantes de la politique américaine, par Karima El Atallati Lynch

D’origine marocaine par son père et algérienne par sa mère, Karima El Atallati Lynch a commencé le militantisme politique en région parisienne, dans sa ville de Taverny, avant de rejoindre son mari aux États-Unis et de devenir directrice exécutive du parti démocrate à San Francisco, en Californie. Fine connaisseuse des rouages de part et d’autre de l’Atlantique comme de la Méditerranée, elle résume pour Diaspora les traits les plus séduisants de la politique américaine.

La politique américaine n’est pas parfaite, tient d’emblée à souligner la jeune femme de 33 ans. Il y a tellement de choses qui peuvent bloquer la démocratie et plus de justice. Si vous n’avez pas l’argent ou si vous n’avez pas des personnes qui vous soutiennent et qui peuvent vous financer, ça peut être très compliqué”, ajoute-t-elle, estimant à 500.000 dollars les frais à engager pour mener la moindre campagne électorale locale. Pour le reste, voici ce qu’elle apprécie particulièrement depuis qu’elle vit et travaille chez l’Oncle Sam.

Lisez la suite de l’article sur CONTINUER