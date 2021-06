Des alliés traditionnels et des interrogations : quels pays influeront sur le dossier du Sahara en 2022 ?

Des élections que la diplomatie marocaine a dû suivre avec un regard attentif. Le 11 juin dernier, l’Assemblée générale des Nations Unies se réunissait pour désigner les cinq nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité qui siégeront au sein de l’instance à partir du 1er janvier 2022. La désignation de ces nouveaux membres s’inscrit dans une série de renouvellement au sein de l’ONU comme en témoigne la reconduction du mandat du secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres. Le 11 juin, ce sont les remplaçants de cinq membres non permanents du Conseil de sécurité (Niger, Tunisie, Vietnam, Saint-Vincent-les-Grenadines et Estonie qui ont été désignés). Ces cinq nouveaux membres ne disposent toutefois pas du droit de veto que peuvent exercer les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité (la France, les États-Unis, la…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail