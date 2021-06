Nomadland : le film d’une autre Amérique

Primé de trois Oscars en 2021, Nomadland, le road-movie de la réalisatrice sino-américaine Chloé Zhao révèle avec une grande poésie une autre facette des États-Unis.

Après l’effondrement de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern, une veuve quinquagénaire, décide de sillonner les États-Unis à bord de son van et de mener une vie de nomade. Quand on lui demande si elle est sans domicile fixe (homeless), elle répond qu’elle a décidé de ne pas avoir de maison (houseless) et de vivre sa vie en dehors des cases que lui assigne, par défaut, la société.

Nomadland est un film où il ne se passe quasiment rien. C’est également ce qui constitue sa force. Fern parcourt l’Amérique profonde avec son van et croise des gens sur sa route. De vrais nomades oubliés, rejetés ou encore victimes de la sauvagerie du grand capital. Des gens qui n’ont ni sécurité sociale, ni indemnités de chômage, parfois délaissés par leurs familles. Silencieuse à la manière d’une…