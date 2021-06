Les experts pompiers pyromanes, vus par Pascal Boniface

Les chaînes d’information en continu, qui doivent s’adresser aux téléspectateurs avec de nouveaux contenus, ont inventé de toutes pièces des experts en tous genres, qu’ils invitent sur leurs plateaux pour étaler leur savoir et remplir leurs plages horaires.

Depuis, l’islamophobie et l’antisémitisme sont devenus des sujets centraux de l’actualité. Analysés par de pseudo-experts, autoérigés en détenteurs de la science infuse, ils commentent à leur manière des phénomènes de société difficilement accessibles à l’analyse.

Certains intellectuels ou pseudo-intellectuels prennent systématiquement la place de véritables experts sur tous les sujets parce qu’ils sont connus et donc bankables…

Les Bernard-Henri Lévy, Caroline Fourest, Alain Finkielkraut, Alain Soral, Dieudonné et autres se montent en épingle les uns les autres à tort et à travers pour monopoliser l’attention et le temps de parole.

Face à eux, aucun droit de réponse possible, ils sont aux manettes de l’instrumentalisation générale de la société.

