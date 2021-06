Cannabis : ces mesures thaïlandaises dont le Maroc pourrait s’inspirer

En 2018, la Thaïlande est devenue le premier pays d’Asie du Sud-Est à légaliser la marijuana à usage médical. Dans la foulée, une amnistie de 90 jours a été décrétée pour toute personne en détenant. Depuis, la Thaïlande s’est lancée dans la production et la commercialisation de l’huile de cannabis, désireuse de capitaliser sur une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars. Bien que la consommation du cannabis à des fins récréatives soit toujours rigoureusement interdite, les feuilles, les tiges et les racines de la plante, qui ont une faible teneur en THC, ont été retirées de la liste des stupéfiants en janvier 2021, ouvrant les possibilités, culinaires notamment. Préservation et mise en valeur de la médecine traditionnelle, autorisation de la culture privée, utilisation de certaines saisies pour la recherche médicale… le pays s’est positionné en précurseur en adoptant des mesures novatrices et inclusives.

Kenzi Riboulet-Zemmouli, chercheur

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

“Il serait intéressant pour…