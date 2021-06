Liaisons maritimes vers le Maroc : réduction des prix et augmentation de l’offre

Conformément aux instructions royales visant à garantir le retour dans les meilleures conditions de la communauté marocaine résidant à l’étranger, la direction de la marine marchande, relevant du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, a entrepris de nombreuses démarches avec les compagnies de transport opérant sur les lignes maritimes avec l’Europe, dans le but d’augmenter la capacité de l’offre, de diversifier les ports d’embarquement et de pratiquer des prix raisonnables pour les voyageurs.

De 450 à 995 euros

À cet effet, les prix de référence des billets aller/retour, avec voiture, ont été ramenés à 995 euros pour une famille de 4 personnes pour les lignes long-courriers et à 450 euros pour les lignes moyen-courriers, précise le ministère dans un communiqué, notant que ces modalités seront détaillées et portées à la connaissance du public incessamment.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Dans le même cadre, ajoute la même source, les discussions sont en cours avec les autorités portugaises dans l’objectif de faire du port de Portimao au Portugal un port d’embarquement, en ouvrant de nouvelles lignes maritimes depuis ce port vers le port de Tanger Med.

Plus de 15.000 véhicules par semaine

Ces lignes s’ajouteront à celles de France et d’Italie déjà programmées pour cette année, d’une capacité initiale de 20.000 passagers et 5000 véhicules par semaine, ainsi que la mobilisation d’un navire supplémentaire sur les lignes Marseille-Tanger Med et Gênes-Tanger Med, d’une capacité de 4000 passagers et 1000 véhicules par semaine, rappelle-t-on.

Ainsi, la capacité totale s’élèvera à environ 48.000 passagers et plus de 15.000 véhicules par semaine, ce qui permettra de couvrir la phase de transit prévue, du 15 juin au 15 septembre 2021, avec environ 650.000 passagers et 180.000 véhicules.

Par ailleurs, la direction de la marine marchande poursuivra ses contacts avec les compagnies de transport maritime pour les inciter à augmenter le nombre de rotations et ainsi augmenter la capacité de transit, pour répondre à la demande durant cette période, en tenant compte des dispositions techniques et procédurales des ports et des navires, conclut le communiqué.

(avec MAP)