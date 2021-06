Mineurs non accompagnés : quelle prise en charge psychologique à leur retour au Maroc ?

En décembre 2020, un accord bilatéral a été signé entre le ministre français de la Justice Éric Dupond-Moretti et son homologue marocain Mohamed Benabdelkader, portant sur la protection des mineurs non accompagnés. L’accord visait à mettre en place un continuum de protection en cas de retour dans le pays d’origine. Le 3 mars 2021, l’ambassadeur du Maroc en France Chakib Benmoussa était auditionné par la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, audition durant laquelle il a souligné la position marocaine : “Le Maroc, sous contrôle de la justice et des juges des mineurs, est disposé à accepter les mineurs reconnus comme Marocains et pour lesquels des décisions de juges français seraient prises. Ces mineurs seront pris…

