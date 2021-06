Le traitement de l’actualité irresponsable de certains médias, les différentes « sorties » de pseudo-intellectuels en sont les causes premières. À coup de contre-information et de postures polémiques ou bien pensantes, les « experts » médiatiques avides de reconnaissance créent cet environnement nauséabond. État des lieux.

«Les pompiers pyromanes. Ces experts qui alimentent l’antisémitisme et l’islamophobie»

Les dernières décennies en France sont marquées par un retour sur le devant de la scène de l’antisémitisme et de l’islamophobie : les Juifs et musulmans français ont peur pour les uns et sont de plus en plus discriminés pour les autres.

Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là ?

Si de nombreux faits divers, les affaires Merah et Charlie Hebdo émeuvent l’opinion publique, le problème de fond ne vient-il pas du traitement que font médias et intellectuels de ces évènements nauséabonds ?

Dans un petit monde où l’entre-soi est de rigueur, dans lequel la course à l’information exclusive (vérifiée ou non) est une finalité, la rationalité et l’objectivité ne sont plus de la partie. Certains intellectuels ou pseudo-intellectuels prennent systématiquement la place de véritables experts sur tous les sujets parce qu’ils sont connus et donc bankables… Les BHL, Caroline Fourest, Alain Finkielkraut, Alain Soral, Dieudonné et autres se montent en épingle les uns les autres à tort et à travers pour monopoliser l’attention et le temps de parole. Face à eux, aucun droit de réponse possible, ils sont aux manettes de l’intrumentalisation générale de la société.

Ce texte choc, aussi pragmatique que rationnel fait un état des lieux révoltant de ce tout petit monde.

