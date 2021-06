42 compagnies aériennes reprendront leurs activités au Maroc

Les 42 compagnies desserviront 43 pays, a fait savoir le DG de l’ONMT lors d’une nouvelle édition des Tourism Marketing Days (TMD), tenue sous le thème « TMD Sky-Restart », précisant que les 4 compagnies qui s’ajouteront sont deux russes (S7 Airlines et Aeroflot), une compagnie israélienne et une autre africaine.

M. El Fakir à cet effet rappelé la mise sur le marché, entre le 15 juin et le 30 septembre, de 3,5 millions de sièges aériens, soit près des trois quarts de la capacité proposée lors de la même période en 2019, assurant que ces capacités sont « sécurisées, signés et établies ».

Il a, dans ce sens, relevé que l’action de l’Office « n’est jamais aussi forte que quand elle est portée par les partenaires et les professionnels », ajoutant que cette rencontre TMD, tenue en mode hybride, est une occasion de décliner la stratégie de l’Office mais également de fédérer les partenaires nationaux et internationaux. « Nous sommes totalement prêts et mobilisés pour le redémarrage », a-t-il souligné à ce propos, appelant l’ensemble des partenaires à l’unité pour que cette relance soit la plus forte possible.

De son côté, le président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), Abdellatif Kabbaj, a affirmé que la demande touristique est très forte, préconisant la mobilisation totale des professionnels à même de sortir le Maroc « plus grand » de cette crise qui a touché de plein fouet le secteur au niveau international.

Il a, dans ce sens, salué l’effort concret des autorités durant toute l’épreuve Covid pour préserver la santé des citoyens, notant que « l’espoir le plus chaleureux serait d’avoir encore moins de cas Covid-19 ».

Hamid Bentahar, président du Conseil régional du Tourisme Marrakech-Safi et vice président de la CNT a salué, quant à lui, l’effort collectif de l’ensemble des citoyens marocains et du gouvernement depuis le début pour gérer la période de crise, notant que les messages du comité scientifique sont positifs et très rassurants sur la partie santé.

« La campagne de vaccination qui avance extrêmement bien est une très belle démonstration de ce que le Maroc est capable de faire en période de crise », a-t-il dit, appelant l’ensemble des acteurs à se mobilier pour reconstruire les marchés et ainsi remettre la machine du tourisme en marche.

Les hôteliers en ordre de marche

Pour sa part, le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), Lahcen Zelmat, a indiqué que les autorités ont bien géré la crise sanitaire qui a touché le monde entier, relevant qu’avec l’annonce de l’ouverture des frontières fixée au 15 juin 2021 les opérateurs touristiques commencent déjà à voir le bout du tunnel.

Il a, de même, noté que le hôteliers sont prêts à accueillir chaleureusement les touristes, précisant à ce propos que toutes les mesures sanitaires ont été prises en vue de réussir la saison estivale.

Sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le Royaume et de la baisse du nombre des cas d’infections au nouveau coronavirus, notamment après l’élargissement des campagnes de vaccination, les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin.

(avec MAP)