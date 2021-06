Un patrimoine botanique cultivé par Saadia Zrira

Le Maroc bénéficie d’un climat très diversifié, d’une grande hétérogénéité des conditions écologiques et d’un patrimoine de biodiversité, riche et varié.

Cet ouvrage, qui ambitionne de livrer un état des lieux aussi complet que possible sur le sujet, est fondé sur une large recherche bibliographique, mais axé aussi sur les recherches spécifiques menées par l’auteure elle-même durant son long parcours professionnel en tant que professeure à l’IAV Hassan II.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Les fiches techniques établies par la chercheuse consignent la classification taxonomique de la plante, sa morphologie, sa composition physicochimique et celle de ses dérivés, ses formes et domaines d’utilisations et son importance économique.

Saadia Zrira est professeure, enseignante et chercheuse à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

Depuis plus de 30 ans, elle a entrepris des recherches approfondies sur les plantes aromatiques et médicinales (PAM) et les produits de terroir.

Plantes aromatiques et médicinales du Maroc : caractérisation, production et marché, de Saadia Zrira, éd. Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (2020).

Commandez ce livre au prix de 350 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60