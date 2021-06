Pour Amine Slimani, l’amour est dans le bio

C onsultant avant tout

Avant de plonger dans l’univers du bio, Amine Slimani démarre sa carrière dans le consulting. Bac en poche, il s’installe en France en 2001 pour poursuivre ses études supérieures. Après deux années de prépas commerciales à Toulouse, il rejoint en 2003 l’École supérieure de commerce de Paris où il se spécialise en finance et effectue ses premiers stages en banques d’affaires. Diplômé en 2007, il démarre sa carrière professionnelle en conseil en stratégie d’innovation chez Atos Consulting, filiale du géant français de services informatiques Atos. “C’était une très belle expérience. On travaillait déjà à l’époque sur l’innovation qui allait émerger en 2025”, se remémore-t-il.

Le déclic

Trois années plus tard, Amine Slimani décide en 2010 de regagner le Maroc, qu’il ne quitte plus, séduit notamment par la dynamique de changement du royaume. “Le Maroc était en train de bouger et beaucoup d’opportunités étaient…