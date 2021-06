Mode : le caftan au temps de la pandémie

Des ateliers effervescents, de la matière première premium telle que certaines pierres ou fils qui arrivent de partout dans le monde, des dessins, des essayages, des rencontres… le monde du caftan n’est plus le même. Ici aussi, la pandémie a frappé fort, à différents niveaux qui inquiètent et font réagir les créatrices, dont Samia Guessous qui crée avec sa mère Loubna Guessous, ainsi que Chadia Raiss, fille de la créatrice Zhor Raiss, que nous avons interrogées pour comprendre comment se porte l’un des fleurons les plus distingués de l’héritage traditionnel marocain.

La fête est finie

Chadia Raiss, créatrice

“L’effet domino est particulièrement important ; il faut plus de 25 étapes pour construire un caftan, entre le perlage, la broderie, jusqu’à l’a3qad, fabriqué par les femmes de Sefrou et vendu par les hommes. Ce sont beaucoup de…