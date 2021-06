Jacques Majorelle, un artiste dans la ville

Faut-il encore présenter Jacques Majorelle ? Le nombre de livres qui lui ont été consacrés est impressionnant.

C’est au contact de sa belle-famille, les Majorelle, que l’auteure, Chantal Destrez (1940-2016), a découvert l’œuvre de Jacques.

Pendant quarante ans, elle a épluché correspondance et albums photographiques pour livrer une étude magistrale et passionnante de la vie et de l’œuvre de Jacques Majorelle.

Son avis, constamment sollicité, faisait autorité. Jacques Majorelle est certainement l’artiste-peintre le plus célèbre d’entre ceux qui ont choisi le Maroc comme terre d’accueil.

S’il est un artiste dont le nom et l’œuvre sont liés à une ville, Majorelle et Marrakech figureraient en tête de liste. Un ouvrage de référence.

Jacques Majorelle, Un rêve jamais atteint, de Chantal Destrez, éditions Senso Unico (2017).

Commandez ce livre au prix de 550 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60