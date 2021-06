Air Arabia : reprise des vols entre le Maroc et l’Europe à partir du 15 juin

Il s’agit des liaisons aériennes Casablanca-Genève, Nador-Eindhoven et Oujda-Murcie, précise le Groupe Air Arabia Maroc dans un communiqué.

Poursuivant le programme d’élargissement de son réseau, la compagnie low-cost permettra dès le 17 juin de relier Casablanca et Genève à raison de deux vols par semaine les jeudis et dimanches.

Depuis le Maroc, les touristes pourront aussi se rendre deux fois par semaine à Eindhoven depuis Nador, les lundis et vendredis.

En outre, à partir du 18 juin, Air Arabia Maroc lance également une ligne Oujda-Murcie à raison de deux vols par semaine les lundis et vendredis.

La compagnie desservira également de nouvelles liaisons au départ de Marrakech vers Barcelone, Fès vers Marseille et Malaga, Oujda vers Marseille, Toulouse et Paris ainsi que Tanger vers Bilbao et Valence.

(avec MAP)