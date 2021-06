Agadir, récits du tremblement de terre par Orna Baziz

Agadir. 29 février 1960. 23 h 45. Douze secondes. À l’aune d’une puissante secousse sismique et d’un climat apocalyptique, Régine Ribouh, plus tard devenue Orna Baziz en Israël, est une petite fille gadirie âgée de seulement dix ans. Elle ne comprend pas le fonctionnement des plaques tectoniques ni ce que peut représenter un 6,7 sur l’échelle de Richter. Elle sait juste qu’elle a la bouche remplie de morceaux de pierres, qu’elle a très soif, et que son père doit lui apporter de l’eau. “Je l’attends jusqu’à ce jour, soixante ans après”, écrit Orna Baziz dès les premières pages de Tremblement de terre d’Agadir, récits d’une rescapée, tout juste paru aux éditions la Croisée des chemins.

Il était une fois une rescapée

“J’ai écrit ce livre comme une thérapie, dans le sens d’une écriture qui se veut libératrice de la…