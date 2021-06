À l’université Al Akhawayn, la suspension d’une aide américaine révèle un mal plus profond

Un des financements américains d’Al Akhawayn a été suspendu le 3 juin. En cause, des cas d’agressions sexuelles et harcèlement au sein de l’université, et des “lacunes” dans la réponse de la direction. Une information dévoilée par Aaron Ashby, ancien professeur à AUI, qui raconte à TelQuel le licenciement expéditif dont il a fait les frais en janvier et l’ambiance “rétrograde” qui règne au sein de l’université. Cette dernière a répliqué par communiqué ce 9 juin.

Par Fanny Haza