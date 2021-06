Élections 2021 : les programmes électoraux à l’épreuve du nouveau modèle de développement

Branle-bas de combat depuis le 25 mai. La présentation du rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) au roi a obligé les partis à revoir leur offre politique. L’exercice est d’autant plus décisif que le rapport se projette sur deux décennies. À la tête d’une majorité visiblement non acquise à sa cause, le PJD n’a pas encore dévoilé de programme électoral. Le 28 mai à Rabat, le secrétariat général du parti a présenté sa “synthèse d’initiatives politiques et des droits de l’homme” qui s’arrête en 2021. Un compte-rendu qui ne fait aucune allusion à l’avenir proche.

On verra le moment venu

Contacté par TelQuel, le vice patron du parti Souleimane Elamrani déclare, laconique, que “le programme électoral est en cours de préparation”. Deuxième poids lourd…

