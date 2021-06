OVNI : un rapport américain très attendu n’explique toujours pas certains “phénomènes aériens non identifiés”

Selon ces responsables, le rapport, qui passe en revue plus de 120 cas d’apparitions de mystérieux aéronefs, ne fait état d’aucun élément permettant d’attester qu’il s’agit de véhicules extraterrestres.

Les renseignements américains restent toutefois incapables d’expliquer certains mouvements de ces objets, dont leur capacité d’accélération, de changer brusquement de direction ou de s’immerger.

Une chose est sûre, toujours selon les responsables interrogés par le quotidien : dans la majorité des cas, il ne s’agit pas de technologie américaine secrète que Washington aurait refusé de rendre publique.

Des documents classés secret défense

Selon le New York Times, le renseignement américain craint qu’il puisse s’agir, au moins dans certains cas, de technologie expérimentale de nations rivales, comme la Russie ou la Chine, qui testeraient par exemple ainsi du matériel supersonique.

Après des décennies de secret entourant ces phénomènes inexpliqués entrés dans l’imaginaire collectif sous l’acronyme d’OVNI (pour “objets volants non identifiés”), le Congrès a ordonné l’an dernier à l’exécutif américain d’informer le grand public sur les activités de l’unité du Pentagone chargée de les étudier.

La rédaction de ce rapport a été confiée à la Direction des services de renseignement (DNI). Selon le New York Times, il devrait être communiqué au Congrès américain le 25 juin et devrait inclure une annexe classée secret défense, qui ne contiendra pas plus d’éléments prouvant l’existence d’OVNI selon les responsables cités par le quotidien, mais pourrait continuer d’alimenter les spéculations.

Le Pentagone a publié l’an dernier des vidéos prises par des pilotes de l’US Navy, qui montraient des rencontres en vol avec d’étranges aéronefs. Les militaires américains ne désignent plus ces derniers comme des OVNI, mais comme des “phénomènes aériens non identifiés”.